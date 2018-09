Altra benzina sul fuoco a Trigoria: Franco Baldini sta per lasciare la Roma. A poche ore dalla sfida al Frosinone e alla vigilia della presentazione ufficiale del libro autobiografico di Francesco Totti, infatti, sono filtrate alcune anticipazioni del testo tra cui un racconto di una riunione londinese (luglio 2017) in cui Totti attribuisce a Baldini la fine della sua carriera di calciatore tirando in ballo proprio un dialogo con l'attuale consigliere di Pallotta. Ecco la frase incrimanata: Baldini mi ha detto: “Ho voluto e sostenuto Spalletti perché sapevo che la pensava come me. Anni fa ti dissi che volevo venderti, ma ogni allenatore che contattavo mi chiedeva la garanzia della tua presenza. Spalletti non me l’ha chiesta, anzi. Del resto sappiamo tutti che in queste ultime stagioni la tua presenza è stata un peso per la Roma. Vedrai che la prossima stagione la Roma, liberata da una presenza così ingombrante, e per la quale nutre una profonda gratitudine, aprirà un nuovo capitolo della sua storia. (...). “. Totti replica: “Vorrei fare il vice presidente. Non perché io tenga particolarmente alle cariche, ma vorrei essere il più alto in grado a Trigoria”. La risposta di Baldini: “Non ti serve, Francesco. Tu sei Totti...”. Frasi pesantissime.



Baldini lo ha saputo e si è dimesso dal Comitato Esecutivo della AS Roma. "È parola di Capitano, non vedo come possa discuterla con la minima speranza di seminare almeno un dubbio", le uniche parole di Baldini riportate dal sito web de Il Romanista. Ora sta a Pallotta decidere se accettare le dimissioni, oppure no.



Contattato da Il Tempo, il numero uno della Roma si oppone all'addio di Baldini: "Franco si dimette? Non me lo ha mai detto. E comunque, se lo facesse respingerei le sue dimissioni".