La Roma è alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione. E, come scrive il Corriere dello Sport, Franco Baldini vuole portare in giallorosso Maurizio Sarri. Viste le difficoltà ad arrivare ad Antonio Conte, corteggiato anche da Inter e Bayern Monaco, il dirigente romanista, che è in ottimi rapporti con manager del Chelsea, sta lavorando per un ritorno in Italia del tecnico toscano.



Particolare sul rapporto Baldini-Sarri: i due figli lavorano insieme in una società di scouting legata al mondo del calcio. Se il Chelsea non dovesse, però, liberarlo, ecco che lo stesso Sarri ha consigliato a Baldini Marco Giampaolo, ora alla Sampdoria.