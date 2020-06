Il prolungamento di contratto di Vertonghen non cambia nulla per la Roma. Come scrive Il Mesaggero, il belga concluderà la stagione in Premier League ma poi lascerà il club a parametro zero. Il giocatore è tornato in orbita giallorossa perché il Manchester United continua ad avanzare richieste molto alte per Smalling. I 25 milioni richiesti sono troppo alti per i giallorossi, che con Baldini hanno deciso di lavorare su due tavoli contemporaneamente. Da una parte si cerca di riaprire il discorso per il centrale inglese, dall’altra si lavora all’offerta per Vertonghen, che sarà probabilmente di due anni più uno a 3 milioni con bonus. Le parti sono ferme sul bonus alla firma: la domanda è di 5 milioni, mentre l’offerta è ferma a 2.5.