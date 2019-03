Chi sarà il prossimo direttore sportivo della Roma? Con l'addio di Monchi, per il momento in sella c'è Frederic Massara, ma per la prossima stagione toccherà a qualcun altro. Lo scrive Il Tempo, che fa i nomi di Gianluca Petrachi, Cristiano Giuntoli e Luis Campos, ds del Lille proposto da Baldini.