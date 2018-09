Mauro Baldissoni, dirigente della Roma, così a Sky Sport dal Bernabeu: "Poco entusiasmo a causa dell'inizio di stagione? Siamo dispiaciuti perché vorremmo ritrovare le sensazioni provate in passate, aver raggiunto quel risultato (la semifinale di Champions League, ndr), ci avrebbe permesso di continuare bene, ma la squadra è apparsa titubante, ci manca coraggio. Speriamo di ritrovare le nostre caratteristiche al Bernabeu, il Real Madrid è la motivazione migliore. Zaniolo? Non è casuale la sua scelta, se gli viene assegnata una maglia da titolare vuol dire che se lo è meritato, Di Francesco fa le scelte che ritiene più giuste, poi Zaniolo è stato pure convocato in Nazionale, quindi ha qualità ma deve dimostrare che è bravo, è evidente che non è un esordio comodo, ma i giovani possono giocare con entusiasmo e potrebbe essere un elemento utile”.