Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del sorteggio di Europa League 2019/2020, con i giallorossi che hanno trovato Borussia Monchengladbach, Wolfsberger e Istanbul Basaksehir.



SUL SORTEGGIO - "Io dico sempre che le parole che si dicono alla fine di un sorteggio contano veramente poco. Parliamo di un'analisi sulla carta. A pallone si gioca sull'erba, prima bisogna giocarle le partite. Ovviamente sappiamo che partiamo dalla prima urna, la scansione delle presunte difficoltà la fa già l'Uefa. Abbiamo la responsabilità di affrontare il girone per passarlo. E' doveroso affrontare ogni competizione in cui partecipiamo con l'ambizione di arrivare il più avanti possibile. Se non fosse stato così non avremmo fatto una semifinale di Champions League due anni fa. Poi, il merito e la fortuna diranno cosa riusciremo a conquistare".



ESTATE MOVIMENTATA - "Scossoni di quest'estate? Alla fine è la vita normale di ogni squadra di calcio e di altri settori. Alcuni sono voluti, altri arrivati per volontà di altri. La Roma deve cercare di eccellere. Il nuovo staff tecnico si è calato nella parte e sta lavorando benissimo. Il mercato porrà fine a tutte le vostre curiosità e vedremo se saremo stati bravi, meglio dello scorso anno".



SU FONSECA - "Credo che l'impatto sia stato ottimo. E' la sensazione di tutti, a partire dai calciatori. E' una persona che ha dimostrato di avere larghe visioni, ha girato il mondo. L'impressione è che abbia uno spessore tecnico, culturale e intellettuale alto. Questo è molto apprezzato anche dai giocatori. C'è un'unità di intenti che si può toccare. Diamogli del tempo però, perché non si può realizzare un prodotto finito in poche settimane. C'è bisogno di completare il lavoro".



SULL'EUROPA LEAGUE - "L'Europa League non può essere considerato un peso. Dobbiamo pensare di poter arrivare il più avanti possibile. Poi i trofei non si vincono ad agosto. La Roma deve provare a fare quanto di buono ha fatto, per esempio, nella Champions di due anni fa. Non sarà facile arrivare fino in fondo ma dobbiamo pensare di poterlo fare".



SUL DERBY - "Per fortuna, forse Fonseca non ha avuto ancora tempo di capire le sfumature che questa partita porta in città. Io lo lascerei lavorare, è una carica in più che i calciatori della Roma sanno di dover mettere a disposizione di questa partita".