Il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ha rilasciato un'intervista al canale tematico del club, parlando anche della riduzione della squalifica in Champions per i fatti di Liverpool: "Abbiamo ottenuto lo sconto della pena della sospensione inflittaci dopo i fatti di Liverpool, che ci vietava di andare in trasferta. La nuova condanna prevede una sola partita sospesa con la condizionale. Abbiamo depositato un ricorso anche per la pena inflitta a Pallotta, vedremo la sentenza".



Sull'inizio di stagione: "Abbiamo rotto il ghiaccio a Torino, ma il vero inizio è quello dell’Olimpico, perché torniamo a casa e riabbracciamo i tifosi che ringrazio per l’aumento degli abbonamenti soprattutto in Champions League. Sappiamo quali sono le difficoltà per accedere allo stadio, apprezziamo lo sforzo che i tifosi fanno per starci vicino. Sappiamo che i risultati raggiunti lo scorso anno in Champions League derivano anche dalla loro spinta".