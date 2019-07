"Ad oggi Florenzi è il capitano", ha detto recentemente il ds Petrachi così come Fonseca. Da domani, però, potrebbe esserlo Lorenzo Pellegrini visto che sono arrivate diverse offerte (gradite) per il jolly di Vitinia. Una di queste dal Tottenham (meta gradita al giocatore), l'altra da Siviglia mentre resta vigile l'Inter. Prezzo: 30 milioni. La Roma ha due possibilità in caso di partenza di Florenzi: piombare su Hysaj in uscita dal Napoli (20 milioni) e con lo stesso procuratore di Veretout. O dirottare sulla destra Spinazzola impiegando uno tra Kolarov e Isamily dello Shakthar a sinistra.