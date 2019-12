La bocciatura di Kalinic riapre le elezioni per un posto da vice Dzeko. Il primo nome della lista oggi è Petagna che ha convinto Fonseca domenica scorsa. L'idea è quella di un prestito oneroso con un diritto di riscatto a circa 20 milioni. Vanno anche considerate però le parole di ieri del presidente della Spal, Mattioli che ha detto “Resta con noi”. Il piano B è Mariano Diaz del Real Madrid, che ultimamente sta uscendo fuori dalle rotazioni di Zidane. Il prestito non sarebbe impossibile, anche se l’ingaggio annuale del “madridista” è assai più alto di quello di Petagna: 4,5 contro 1,5 milioni. In corsa resta Pinamonti del Genoa. Sfumata quasi del tutto la pista Kean.