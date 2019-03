Preso a gennaio, anticipando la Juventus, Jean-Clair Todibo non riesce a trovare spazio a Barcellona. Come scrive Mundo Deportivo, la Roma ha preso contatti col club blaugrana per il centrale difensivo classe '97, con i giallorossi che sono pronti ad accoglierli sia in prestito che a titolo definitivo.



IN ATTESA - Se il Barça dovesse centrare l'obiettivo de Ligt, i giallorossi proverebbero ad accelerare. Nel frattempo tengono vivi i contatti, in attesa del segnale giusto.