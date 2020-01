Dopo la partita con la Juve, connotata da una prestazione disastrosa dei due terzini, Kolarov e Florenzi, avevo invocato e sperato in un cambio di rotta deciso, tranciante quasi, di Paulo Fonseca. In effetti, si fa fatica a capire come mai il serbo le abbia giocate più o meno tutte, a fronte di un rendimento assai poco brillante. Ok, a parziale spiegazione c'è stata la fragilità fisica di Spinazzola che, tra l'altro, era stato anche ceduto all'Inter. In ogni caso, quanto Kolarov non fosse più quello del primo ruggente anno romanista – o perlomeno avesse bisogno di riposo - lo si era visto chiaramente nelle ultime prestazioni. Su Florenzi, beh, inutile tornarci su. Io credo che il ragazzo sia finito stritolato dalla convinzione, sua e di altri, che davvero potesse essere un terzino. Lo può fare, certo, ma per emergenza o poco più ed è ormai evidente come certi allenatori che affrontano la Roma costruiscano l'aggressione offensiva soprattutto dalla sua parte. E non sapete che irritazione, nel sentirmi ripetere «Sì ma c'hai Santon e non me pare Dani Alves!». Neanche a me pare Dani Alves e certo ha i suoi limiti, non fisici e neanche tecnici, ma di attenzione. Avesse la concentrazione giusta, che gran bel terzino sarebbe. Poi c'è Spinazzola che, misteriosamente, è stato messo dietro Kolarov a prescindere, anche quando ha giocato bene e in buone condizioni fisiche.



Nel derby che la Roma ha dominato senza vincere e facendosi un gol da sola (irregolare, le immagini sono evidenti sul braccio di Acerbi che trattiene Pau Lopez), è bastato mettere due terzini di ruolo, ognuno al posto suo, per veder girare il meccanismo come si deve. Non sto dicendo che i due abbiano fatto la differenza, anche se hanno giocato una gran partita a mio avviso, dico semplicemente che due terzini normali sono bastati a dare nuovamente assetto e logica alla squadra. La cosa ha giovato in particolare a Kluivert e Under che evidentemente si sono sentiti meglio coperti e hanno svolto il loro compito in fase difensiva così come vuole il tecnico. Io credo che la Roma abbia finalmente trovato due titolari là dietro. Su Spinazzola i dubbi sono solo sulla condizione fisica a lungo raggio. Su Santon, beh, ho già detto e vedremo.