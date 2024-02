Roma, battesimo europeo in salita per De Rossi: i precedenti sorridono, ma le quote dicono Feyenoord

Tutto pronto per il battesimo europeo di Daniele De Rossi da allenatore. Dopo l’ottimo avvio in campionato, l’ex capitano della Roma inizia l’avventura in Europa League con uno spareggio a dir poco complicato contro il Feyenoord, retrocesso dalla Champions e ormai avversario abituale dei giallorossi in Europa. Partono favoriti a 2,05 gli olandesi, mentre il colpo esterno dei capitolini oscilla tra 3,50 e 3,52, con il pareggio leggermente più basso a 3,45. Ad incidere nelle quote dell’andata sembra essere l’atmosfera calda del De Kuip, oltre allo scarso rendimento esterno della Roma in Europa: una sola vittoria nelle ultime otto trasferte europee (inclusa la finale dello scorso anno). Ma in ottica passaggio turno regna l’equilibrio, con entrambe le squadre viste agli ottavi a 1,85. I precedenti dicono Roma: oltre al trionfo in finale di Conference, i giallorossi hanno eliminato la squadra di Rotterdam in Europa League lo scorso anno e nel 2015 (con De Rossi in campo). L’equilibrio a 1,85 anche domina anche nella giocata Under-Over per il match di domani, mentre il Goal parte avanti a 1,72 rispetto al No Goal, in lavagna a 1,99.Tra i marcatori, in pole tra i giallorossi c’è Romelu Lukaku, proposto a 3,20 e voglioso di riscatto dopo la prova non convincente contro l’Inter. Segue a 4 Paulo Dybala e a 5,50 Lorenzo Pellegrini, autore di tre reti nelle prime quattro partite con De Rossi in panchina. Il pericolo numero uno nelle fila del Feyenoord è Santiago Jimenez (21 gol in stagione), espulso al termine della gara persa lo scorso anno all’Olimpico: la sua firma vale 2,40.