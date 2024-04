Roma-Bayer Leverkusen: data e orario delle semifinali di Europa League

Come un anno fa, laè indi. Superato a pieni voti il derby italiano con il, la squadra diha vinto con un gol di scarto a San Siro e all'Olimpico, subendo una sola rete. Una doppia vittoria che ora vale il pass per la top 4.In semifinale, i giallorossi affronteranno il, come nella passata edizione del torneo e sempre prima della finale. I freschi campioni di Germania hanno sofferto con ilma sono riusciti a passare (3-1 il computo totale) e a tenere vivo il sogno, avendo già vinto la Bundesliga ed essendo in finale di Coppa di Germania.

Le semifinali di Europa League si giocheranno in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta, sempre con calcio d'inizio alle 21. L'andata è prevista il 2 maggio in casa della Roma. Una settimana dopo (il 9 maggio), la gara di ritorno in Germania.