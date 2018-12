"Posso dire ufficialmente che Sanogo non verrà alla Roma. La trattativa è saltata". Uno degli agenti di Sekou Junior Sanogo, centrocampista classe 1989 dello Young Boys, ha confermato ai microfoni di Romanews che il calciatore ivoriano non vestirà la maglia giallorossa.



ACCORDO - Secondo quanto riferisce Sky Sport, Sanogo ha raggiunto l'accordo con l'Al Ittihad, club dell'Arabia Saudita. Il 29enne ha già firmato il contratto e nelle prossime ore volerà a Gedda. Nulla da fare per la Roma, che nelle scorse settimane aveva trattato il calciatore con lo Young Boys per un possibile trasferimento a gennaio.