Hector Bellerin non lascerà il Barcellona a gennaio. Ne sono certi i colleghi del Mundo Deportivo: l’ex Arsenal, nonostante il poco impiego, proseguirà la sua avventura in Catalogna. L’opzione Roma sembra essersi raffreddata (i capitolini assicurano che lo spagnolo non è più un obiettivo), mentre il Betis non sarebbe in grado di portare avanti l’operazione a livello economico.