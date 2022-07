Il Gallo Belotti è tornato in orbita Roma. Non c'è ancora una trattativa ufficiale ma l'ex bomber del Toro ha già fatto sapere di gradire molto la destinazione e lo avrebbe rivelato in questi giorni anche a Pellegrini. Belotti si allena da solo in Sicilia e attende l'offerte giusta. Del suo futuro se ne occupa la moglie che potrebbe sentire la Roma in queste ore. A fargli spazio dovrebbe essere Shomurodov cercato da Torino e Bologna.