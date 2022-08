L’avventura di Andrea Belott in giallorosso è ufficialmente iniziata. Poco dopo le 9, il Gallo ha varcato le porte di Trigoria dopo settimane trascorse ad aspettare il via libera da parte della Roma. Belotti ha sostenuto la prima parte delle visite a Palermo e, dopo alcuni giorni di relax trascorsi in Cilento insieme alla famiglia e al legale che ha seguito la trattativa con la Roma, in mattinata svolgerà una seconda parte di test a Villa Stuart. Poi firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi tre anni a 3 milioni a stagione.