Il calciomercato non è ancora iniziato, ma il peso di Josèsullagià si sente. Per questo la dirigenza giallorossa sta cominciando a sondare il mercato in cerca della miglior soluzione possibile, in particolar modo per l’attacco visto il futuro in bilico di Edin Dzeko: sulla lunga lista dei Friedkin spicca la figura di Andrea Belotti, un trasferimento che i betting analyst offrono a 3,50 nella sessione estiva, secondo quanto riportato da Agipronews. Il ’Gallo’ appare in uscita dal Torino, soprattutto in caso di retrocessione, e Cairo potrebbe mollare la presa nella prossima finestra di mercato. Per i bookie è tutt’altro che impossibile anche il ritorno in Italia di Mauro Icardi: la parentesi parigina dell’argentino dovrebbe essere ai titoli di coda e un passaggio alla Roma paga 6 volte la posta giocata.Un’altra vecchia, ma recente, conoscenza del calcio italiano potrebbe fare al caso dei capitolini. Si tratta di Arek Milik, prestato dal Napoli al Marsiglia per 18 mesi con un’opzione automatica di acquisto: tuttavia non è escluso che il polacco si liberi prima e per questo si gioca a 5,00. Tra i nomi più caldi c’è quello di Dusan Vlahovic, il quale si sta meritando l’interesse dei big club italiani e non solo: il serbo della Fiorentina è dato a 7,50. Esonerato ad aprile dal Tottenham, Mourinho spera di portare almeno uno dei suoi ex gioielli a Roma. I tifosi giallorossi sognano, ma i bookmaker smorzano gli entuasiasmi: Gareth Bale (15,00) e Harry Kane (50,00) per ora sono un miraggio, così come Lewandowski in quota a 50.