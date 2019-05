Il Milan lo voleva nell'estate del 2017, dopo i 26 gol in campionato che ne avevano certificato l'esplosione; la Roma ci ha pensato nelle scorse settimane, per farne il dopo Edin Dzeko. Eppure Andrea Belotti, capitano del Torino, ha deciso di legarsi al club granata. Fino al 2021? No, il bilancio del Torino svela che il Gallo, che ha firmato, annunciato da Cairo, il rinnovo nel dicembre del 2016, è sotto contratto coi granata fino al 30 giugno 2022.



BLINDATO! - Lo svela Tuttosport, rivelando come il Torino abbia quindi blindato il proprio capitano, autore in stagione di 15 gol, con un contratto fino al 2022 che ha sempre quella clausola rescissoria da 100 milioni di euro valida per l'estero. Voleva il Milan nell'estate del 2017, ma Cairo, con Mihajlovic, lo convinse a restare. E, sempre nel 2017, vennero gettate le basi del prolungamento fino al 2022, ratificato prima del 31 dicembre 2017, tenuto nascosto dai vertici del Toro. Fino ad oggi. Col Gallo che si tinge la cresta sempre più di granata.