Andrea Belotti, attaccante della Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così dopo la sconfitta con lo Slavia Praga. "E' mancato un po' di atteggiamento, potevamo fare meglio con la palla e siamo un po' mancati sotto tanti punti di vista e si è visto. Nel primo tempo abbiamo creato poco, prendevano sempre loro le seconde palle ed a questo livello quando mancano queste cose fai molta fatica. Non penso fisicamente, è stato l'atteggiamento generale e non mi è sembrata una cosa fisica".



Brutta sconfitta può farvi arrivare in maniera complicata al derby?

"Dobbiamo arrivare concentrati come ogni partita, dobbiamo scendere in campo per vincere tutte le partite. Purtroppo questa è andata così, ora cerchiamo di dimenticarla che adesso c'è il derby".