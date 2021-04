Dzeko dovrà decidere se continuare in altri emisferi oppure avviarsi verso fine carriera e magari restare da dirigente in futuro. Nel frattempo la Roma cerca il dopo Edin anche perché a Mayoral dovrebbe restare solo in prestito e quindi senza riscatto anticipato. Nella lista di Pinto ci sono tre nomi evidenziati: il Gallo Belotti, Dusan Vlahovic e Amine Gouiri. La cifra da spendere è quindi tra i 25 e i 35 milioni. Una forbice che sarà determinata dall’età del giocatore. In parole povere: 25 sono ammissibili per un 27enne in scadenza 2022 come Belotti ma 30-35 sono spendibili solo per un giovane che possa valorizzarsi maggiormente in futuro. Come Vlahovic appunto. Gli incontri con l'entourage del serbo proseguono ma la Fiorentina non farà sconti mentre per Belotti la strada potrebbe essere più semplice nonostante la concorrenza del Milan.