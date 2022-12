Cresce l'ansia in casa Roma per le condizioni di Andrea Belotti. Il centravanti italiano non ha preso parte agli ultimi allenamenti del club giallorosso agli ordini di José Mourinho nonostante sia tornato a tutti gli effetti a Trigoria.



La punta non aveva preso parte alla tournée in Giappone perché ancora reduce dall'infortunio muscolare ai flessori della coscia rimediato calciando il rigore, poi sbagliato, contro il Torino, la sua ex squadra.



Belotti sperava di tornare a disposizione per la seconda tournée in Portogallo della Roma, ma al momento non solo salterà le prossime amichevoli in programma (non è esclusa la convocazione) ma complice una ricaduta nel percorso clinico di recupero, è a forte rischio anche per la ripresa del campionato contro il Bologna.