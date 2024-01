Roma, Belotti tra Fiorentina e futuro incerto

Marco Demicheli

Ha aspettato tanto, praticamente un'estate intera passata da svincolato, prima di diventare un giocatore della Roma. Eppure dopo poco più di un anno, Andrea Belotti potrebbe già vedere terminare la sua avventura in giallorosso. Dopo gli zero gol dello scorso campionato, l'inizio di 2023/24 aveva fatto intuire un andamento diverso per l'attaccante, più impiegato da Mourinho e più al centro della Roma nonostante gli arrivi di Azmoun e, soprattutto, Lukaku. Invece col passare delle settimane il Gallo è tornato ad assomigliare sempre più a quello visto l'anno scorso. E le voci su un suo possibile addio sono tornate a farsi forti.



TRA FIORENTINA E... - Il cambio in panchina e la necessità di più ali per il gioco di Daniele De Rossi avevano portato i dirigenti giallorossi a valutare un possibile scambio con la Fiorentina, che portasse Belotti in viola e Ikoné nella capitale. Un'ipotesi tramontata poche ore dopo la sua nascita, che fa però capire come dalle parti di Trigoria stiano pensando seriamente a una possibile cessione dell'ex capitano del Torino. Altre offerte concrete al momento non ce ne sono, l'ingaggio da circa 2.5 milioni netti a stagione spaventa possibili club interessati. Ma con un contratto in scadenza tra poco più di un anno, il futuro di Belotti sembra sempre più lontano dalla Roma...