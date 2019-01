Ismaël Bennacer verso la permanenza a Empoli fino al termine della stagione. Nell'incontro, avvenuto ieri, tra l'entourage del classe 1997 e il direttore sportivo Accardi è emersa la volontà del club azzurro di non privarsi di una pedina fondamentale per il tecnico Beppe Iachini.



ROMA ALLA FINESTRA- La Roma è fortemente interessata all'ex Arsenal ma dovrà attendere la prossima estate. L'Empoli ha alzato il muro, non vuole cedere il ragazzo in prestito con diritto di riscatto. Ma Bennacer resta nella lista di Monchi che seguirà il talento algerino nella seconda parte di stagione, il discorso è stato comunque avviato.