La voglia di tornare a lavorare con Fonseca, ma soprattutto quello di essere titolare dopo una stagione a singhiozzo con l'Everton. In questi giorni si sta proponendo alla Roma una vecchia conoscenza del tecnico portoghese: ​Bernard Anício Caldeira Duarte, noto semplicemente come Bernard. L'ex stella dello Shakhtar sta trovando difficoltà con Ancelotti e ha voglia di cambiare aria. Così in questi giorni sospesi un intermediario lo ha proposto al club giallorosso.



CIFRE - Bernard ha 27 anni, e come caratteristiche si sposa perfettamento col gioco offensivo di Fonseca. Ala sinistra dal dribbling e l'assist facile il brasiliano (con passaporto spagnolo) può partire per 18-20 milioni e garantirebbe una plusvalenza piena all'Everton che lo prese a parametro zero nel 2018. Poco meno di quanto l'Arsenal chiede per Mkhitaryan che in questa stagione ha avuto più di un problema fisico. Per questo il profilo di Bernard viene tenuto in considerazione anche se non è stata data ancora una risposta.