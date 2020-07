Arrivato alla Roma nell'estate del 2018 a seguito di un'operazione portata avanti dall'allora ds Monchi, William Bianda a Roma è diventato un fantasma: 0 presenze in serie A in due stagioni. Per il francese però, almeno stando a quanto riportato dal giornalista transalpino Mohamed Toubache, ci sarebbe forte l'interesse del Montpellier. Il ds del club Bruno Carotti avrebbe infatti già da tempo identificato nel centrale difensivo il rinforzo giusto per il reparto arretrato della sua squadra.