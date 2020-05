Una trattativa saltata, che rischia di condizionare il mercato della Roma. L'affare tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione del club giallorosso è fermo su un binario morto, la crisi di auto e turismo ha obbligato in texano a fare un passo indietro. Non è da escludere che la situazione possa riaprirsi, a cifre diverse dai 700 milioni dell'autunno scorso, ma al momento non ci sono le condizioni.



CESSIONI - Il problema per la Roma sono i conti in rosso: all’indebitamento di 278 milioni si aggiungono le perdite, stimate in fortissimo rialzo al 30 giugno. Come scrive Repubblica Pallotta ha già versato 89 milioni di quell’aumento di capitale da 150 deliberato in autunno: l’ultima rata avrebbe dovuto versarla l’acquirente, ma rischia di finire per gravare ulteriormente sugli azionisti di oggi. Per questo, Zaniolo e Pellegrini non sono più incedibili. Quando inizierà il prossimo mercato la Roma sarà costretta a valutare eventuali offerte.