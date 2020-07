importanti atte a sistemare un bilancio che, come previsto, è stato chiuso con un deficit sostenuto. La previsione è stata infatti confermata e. Il patronè stato messo in un angolo da soci e investitori e ora rimane soltanto un'unica via d'uscita che però ha una deadline.Va sottolineato che a fine marzo 2020 la situazione debitoria adei conti al punto che la perdita avevaUn problema serio a cui di anno in anno la Roma ha posto rimedio sia con aumenti di capitali realizzati dalla proprietà, sia attraverso le arcinote operazioni di mercato con il fine di generare plusvalenze.che, inevitabilmente, lo ha colto e trasformato in un vantaggio. La Roma ha scelto di aderire a tutteper aziende che, per colpa dell'emergenza Covid-19 si sono trovate in una situazione in cui le perdite hanno creato problemi di patrimonio.L'assenza di fretta per le plusvalenze è quindi legata al Decreto Liquidità (grazie a cui è stata anche inoltrata la richiesta di un prestito da 6 milioni di euro a garanzia statale alla Banca Popolare del Lazio),, a qualunque costo, e nel più breve tempo possibile. Secondo quanto appreso, lache si sono dati i partner del patron giallorosso- Come confermato dall'ad Guido, per sanare l'attuale situazione debitoria servirà, oltre all'aumento di capitale della proprietà già programmato a ottobre,Ed è proprio qui che Pallotta sta giocando la partita più importante, perché per chiudere la cessione entro il 31 agosto si dovrà accelerare.Cosa farà Pallotta? E soprattutto in quale direzione spingeranno i soci che sono vicini a lasciarlo isolato? Solo la qualificazione alla prossima Champions League o l'ok definitivo alla costruzione del nuovo stadio animerebbero una trattativa che resta fredda, ma entrambi gli scenari sono ad oggi difficilmente percorribili.