Mesi di corteggiamenti, voci, intrusioni. Ma alla fine.Il centrocampista franco-algerino era da tempo nel mirino dei giallorossi che, insieme a Milan e Napoli stavano lavorando sottotraccia per provare a strappare l'accordo per portarlo in italia a parametro zero dato che il classe 1998 ha il contratto in scadenza 30 giugno 2023 con il Lione ed è libero di firmare già oggi un pre-accordo contrattuale.La mattina di lunedì, infatti, il giocatore del Lione è sbarcato con un intermediario a Roma. Nessun giro turistico, ma drittiDopo poche ore, intorno all'una e mezza di notte, Aouar è ripartito per Lione dove resterà fino al termine della stagione.Tutto nella norma visto che è in scadenza di contratto ed era libero di firmare con chiunque dal 1° gennaio in poi.Il suo stipendio dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,8 milioni a stagione più bonus.