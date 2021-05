I Friedkin volano a Londra dal proprio allenatore per cercare di accelerare i tempi nella costruzione del futuro. Ed è proprio quello sta accadendo in questi giorni, con i vertici societari in Inghilterra per affari e per parlare con Mourinho, riporta La Gazzetta dello Sport. Considerazioni sulla rosa, temi di mercato e nuovo staff al centro della discussione tra i proprietari della Roma e lo Special One.