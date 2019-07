Il cerchio sul secondo difensore centrale chiesto da Fonseca si stringe. La Roma proverà ad accontentare oggi il tecnico provando un ultimo tentativo col Tottenham per Toby Alderweireld considerato il profilo ideale da affiancare a Mancini.



BLITZ E CIFRE - Ci riproverà il potente consulente Franco Baldini che a Londra è di casa e che ha già parlato due volte con il suo ex club ricevendo però sempre la stessa risposta: servono 25 milioni di sterline, ovvero 28 milioni di euro. Troppi per la Roma visto che Alderweireld ha il contratto in scadenza nel 2020. Decaduta la clausola ora c’è solo da trattare col Tottenham per far abbassare il prezzo a 20 milioni di euro. Le armi a disposizione? Il gradimento del giocatore che ama l’Italia e gradisce l’offerta contrattuale: 3,5 milioni a stagione fino al 2024. Ostacoli? Il Manchester United che da qualche giorno ha sondato il terreno e che non è troppo soddisfatto di Lindelof, guarda caso tra gli osservati segreti dello stesso Baldini.



ALTERNATIVE - In caso di ennesimo rifiuto del Tottenham la Roma virerebbe su altri obiettivi anche perché Fonseca ha bisogno del difensore centrale entro metà agosto. La pista più facile porterebbe a Pezzella della Fiorentina che però non convince per caratteristiche tecniche. Meglio Rugani, chiuso nella Juve. Occhio però alle sorprese, perché viene seguito con attenzione anche Jemerson, 26 anni, centrale difensivo del Monaco, e Verissimo del Santos.