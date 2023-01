Edoardo Bove non si muove dalla Roma. Almeno per ora. L'uscita del centrocampista, scrive il Corriere dello Sport, si è bloccata dopo il mancato arrivo nella capitale di Frattesi dal Sassuolo. Il classe 2002, sul taccuino pure di Lecce e Salernitana, sarebbe dovuto finire a sua volta in Emilia.