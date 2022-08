Ieri sembrava tutto fatto per il trasferimento di Kluivert al Fulham per 9.5 milioni (bonus compresi). La trattativa potrebbe saltare in queste ore, secondo la stampa olandese il giocatore non è rientrato nei criteri per richiedere il permesso di lavoro in Inghilterra. Dal club inglese filtra che la trattativa sarebbe saltata. Una doccia fredda per Pinto che nella giornata di ieri era riuscito a formalizzare tre cessioni. Calafiori e Diawara lasceranno sicuramente la capitale, il primo giocherà al Basilea mentre il secondo all'Anderlecht.