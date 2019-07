C'è ancora grande distanza sulla valutaizone di Augustin Almendra, il centrocampista che nelle ultime ore ha superato la concorrenza di Veretout. Il Boca Juniors gli ha rinnovato il contratto circa un anno fa, con una clausola rescissoria di 27 milioni di euro. Quella cifra la Roma non ha intenzione di spenderla, vuole arrivare al massimo a 20 milioni (bonus inclusi, però, con una base fissa sui 15-16). E di questo stanno parlando in questi giorni Franco Baldini e Nicolas Burdisso, oggi d.s. del Boca ed ex difensore centrale della Roma