Roma-Bologna 1-0 (primo tempo 1-0)



Rete: 6' rig. Pellegrini.



Ammoniti Ibanez, Ferguson, Thiago Motta, Celik, Aebischer.



ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Tahirovic (64' Matic), Cristante, Pellegrini, El Shaarawy (64' Zalewski); Zaniolo (60' Abraham), Dybala (74' Bove). All.: Mourinho (in panchina Foti).



BOLOGNA: Skorupski; Posch (83' Pyyhtia), Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis (65' Cambiaso); Medel (65' Schouten), Ferguson; Orsolini, Dominguez, Soriano (57' Aebischer); Arnautovic. All.: Thiago Motta.



Arbitro: Santoro