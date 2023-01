Esordio rimandato per Solbakken. Ola è fuori dalla lista dei convocati per il match col Bologna. I L'ex Bodo non è ancora pronto per giocare con la sua nuova maglia. Anche Karsdorp è fuori dai convocati, il terzino è sul mercato e difficilmente resterà nella Capitale. Lo strappo con Mourinho non si è ricucito in questi mesi e oggi non sarà a disposizione.