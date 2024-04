Roma-Bologna, la MOVIOLA LIVE: Zirkzee e Paredes si allacciano, ammoniti. L'argentino salta il Napoli

12 minuti fa



Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Roma-Bologna, penultima gara del 33esimo turno di Serie A allo stadio Olimpico:



ROMA – BOLOGNA Lunedì 22/04 h. 18.30



Arbitro: Maresca

Assistenti: Passeri - Costanzo

Quarto ufficiale: Sacchi

VAR: Irrati

AVAR: Chiffi



5' - Zirkzee sbraccia per liberarsi di Paredes a palla lontana, l'argentino rovina a terra. Polemiche in campo, i due vengono entrambi ammoniti. Il centrocampista salterà la gara del prossimo turno contro il Napoli e non i 20' del recupero contro l'Udinese giovedì 25 aprile.