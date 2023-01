Roma-Bologna, match della 16esima giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 4 gennaio, alle ore 16:30 (match in diretta su DAZN). Di seguito le probabili formazioni:



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Soriano; Arnautovic. All. Motta