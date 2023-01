José Mourinho è sempre più convinto di escludere un big oggi dalla sfida con il Bologna. Come riporta Gazzetta.it lo Special One sembra intenzionato a lasciare in panchina Tammy Abraham. Niente “Fab Four” dunque. Il tecnico infatti, che assisterà al match dalla tribuna (è squalificato per i prossimi due turni), è sempre più deciso a puntare sul consueto 3-4-2-1 con Pellegrini e Dybala alle spalle di Zaniolo.L’esclusione di Abraham e il conseguente avanzamento di Pellegrini sulla trequarti, libera inevitabilmente un posto in mediana vicino a Cristante. Sulla carta favorito per una maglia da titolare è Matic ma attenzione alle sorprese: durante la sosta infatti, Mourinho ha dimostrato di puntare sul giovane Tahirovic.