Roma e Bologna si affrontano per la 16ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 16.30, arbitra Alberto Santoro della sezione di Messina, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



ROMA-BOLOGNA - h. 16.30



Arbitro: Santoro

Assistenti: Galetto-Mondin

Quarto uomo: Marcenaro

VAR: Chiffi

AVAR: S. Longo



PRIMO TEMPO



5' - Rigore per la Roma: contatto Lucumì-Dybala in area, Santoro concede il penalty ai giallorossi. Proteste dei giocatori del Bologna, che sostengono come il difensore abbia toccato il pallone.