Un gol per tenersi stretta la Roma. Potrebbe essere questo il titolo per descrivere la situazione di Stephan El Shaarawy, che ha consentito alla squadra giallorossa di uscire indenne dalla temuta trasferta di Napoli grazie al terzo centro in campionato. Difficile da pensare, eppure è così, l'esterno italo-egiziano è al momento il bomber più prolifico in Serie A della formazione di Eusebio Di Francesco, visto che persino Edin Dzeko non è arrivato oltre i 2, gli stessi di Pastore, Kolarov e Fazio.



E l'intenzione della Roma è di premiare un giocatore che, tra alti e bassi, rimane una certezza nello scacchiere del tecnico abruzzese. In scadenza di contratto a giugno 2020 e oggetto di alcuni sondaggi da club di Premier League, El Shaarawy è in piena trattativa per prolungare l'accordo col club giallorosso, molto probabilmente con un ritocco dell'ingaggio da 2 milioni di euro a stagione.