Zibì Boniek, ex attaccante della Roma, parla della squadra di Mourinho a Il Messaggero: “Non mi attendevo una resa così con l’Inter. Ero venuto a vedere una partita che purtroppo non c'è stata. Mourinho nel post-gara ha provato a giustificare il tutto con le assenze. È una spiegazione logica e ci può anche stare. Però.. Se è vero che la Roma è inferiore all'Inter e lo è ancor di più con le assenze, seguendo questo ragionamento allora bisognerebbe capire perché gli allenatori di Venezia, Verona e Bologna sono poi riusciti a vincere con i giallorossi. Il calcio è uno sport dove la squadra più forte non sempre vince. Quello che mi ha sorpreso è stato l'atteggiamento rinunciatario della squadra. L'Inter sembrava che stesse disputando la partitella del giovedì”.



SU MOURINHO - “Sono un estimatore di José, però non è lesa maestà affermare che mi aspettavo qualcosa in più. Ora bisogna sperare che la Roma stia viaggiando sui giusti binari”.