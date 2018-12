Zibi Boniek, presidente della federcalcio polacca e doppio ex del match Juventus-Roma, parla della sfida di domani sera all’Allianz Stadium in programma per le 20.30. Queste le sue dichiarazioni in esclusiva a RMC Sport:



Cosa dovrà fare la Roma per fornire una buona prestazione con la Juventus?

“Già in sé è una partita molto importante. Se la Roma giocherà bene potrà essere combattuta. Certo la Juventus è una squadra tosta e migliore. Ogni anno vince in tranquillità lo Scudetto e anche quest’anno sarà così perché nessuno può batterla. Ora i traguardi sono diversi perché in Italia basta arrivare quarti per andare in Champions League. Speriamo venga fuori una bella partita anche se loro sono a mille e i giallorossi in difficoltà”.



La Roma deve continuare con Di Francesco o cambiare?

“I nomi che si sono fatti mi fanno ridere. E’ sempre così. Da lontano tutti sembrano bravi, forti e migliori. Poi ognuno di questi (Montella, Sousa e Blanc, ndr) ha già allenato e non hanno fatto grandi cose. Sono per Di Francesco e vorrei che rimanesse fino alla fine del campionato portando la Roma al quarto posto e può riuscirci. Gli allenatori poi sono l’anello debole di una società. Se un giocatore sbaglia un gol a due metri dalla porta alla fine a rimetterci è sempre il tecnico”