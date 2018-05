Zibì Boniek, ex attaccante di Juve e Roma, ha parlato a Leggo: "Ma quale biscotto! I bianconeri hanno già vinto lo scudetto, e ieri hanno speso energie col Milan. Verranno all'Olimpico con spensieratezza, ma pure con la voglia di vincere una sfida da sempre molto sentita. La Roma, invece, vorrà dimostrare di valere la Juve. Sono rimasto stupito dalla distanza tra i due club in classifica. Di Francesco? La Roma ha fatto cose straordinarie in Champions anche se come spesso succede si è fermata a un passo dal traguardo. Ma la squadra esce più forte, più consapevole dei suoi mezzi. E il prossimo anno darà fastidio alla Juve".