Boniek, intervistato da CentroSuonosport, ha risposto così su Zaniolo: " Somiglia a me? No, non si possono paragonare i giocatori con quelli del passato. Oggi non si corre più come una volta. Io al 55′ iniziavo a divertirmi, lui invece dopo un’ora è stanco. Deve lavorare su questo, ma mi piace molto".