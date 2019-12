In attesa di sciogliere il nodo allenatore, Preziosi progetta l’ennesima rivoluzione per gennaio. In arrivo Bruno Amione (Belgrano), Fabio Borini (Milan) e Michal Krmencik (ViktoriaPlzen). In uscita uno tra Favilli e Pinamonti. Quest’ultimo in particolare potrebbe interessare anche il mercato della Roma, alla ricerca di un vice-Dzeko.