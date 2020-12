Borja Mayoral, attaccante della Roma, in gol contro lo Young Boys, parla a Roma tv dopo la gara vinta con gli elvetici: "Sono molto contento per il gol, per la vittoria della squadra, soprattutto dopo la sconfitta di Napoli. Oggi, andando sotto di un gol abbiamo avuto un’ottima reazione, siamo molto contenti. Il mio inserimento facilitato dagli spagnoli? Sì, è vero è stato un gol tutto spagnolo. Del resto siamo tanti spagnoli in squadra, quindi poteva succedere. Sono molto contento, ovviamente con i miei connazionali c’è un feeling speciale, ma c’è intesa con tutti i compagni".