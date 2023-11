La prossima estate la Roma valuterà se per suo futuro di Edoardo Bove sarà meglio proseguire in giallorosso o andare a giocare con continuità in un'altra squadra. Ipotesi che, per il momento, il giocatore non prende in considerazione, anzi. E' in attesa che Tiago Pinto lo chiami per il rinnovo di contratto fino al 2028, secondo quanto riportato da Il Messaggero.