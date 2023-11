Edoardo Bove conta almeno un tiro e almeno un’occasione creata in quattro delle nove partite giocate in questo campionato (compresa l'ultima contro il Lecce): già una volta di più che in tutte le precedenti 17 sfide giocate nel 2023 in Serie A. Nella gara con il Lecce nessuno ha fatto più contrasti di lui (16), e solo Mancini ha ingaggiato più duelli aerei: 4 contro i 3 di Bove.