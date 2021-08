La Roma ha alzato il muro per il talento fatto in casa Edoardo Bove. Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, lo avrebbe inserito volentieri nell’affare che ha portato Shomurodov alla Roma. La Triestina è stata la prima a bussare alla porta dei giallorossi poi c'è stato anche un club di serie B ma Mourinho, annusato il talento, se lo tiene stretto, almeno finché la rosa non sarà al completo.